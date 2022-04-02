İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı - Son Dakika
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İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı

02.04.2022 01:42
İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı

İstanbul Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaparak, ona "Nisa Mihriban" adını verdi.

İstanbul Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaparak, ona "Nisa Mihriban" adını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra, terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban." bilgisini verdi.

???????Bakan Koca, paylaşımında Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebek ile beraber çektiği videoya da yer verdi.

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Fahrettin Koca, İstanbul, Pendik, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı - Son Dakika


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