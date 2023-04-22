İstanbul'da Görme Engelli Turist 4. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da Görme Engelli Turist 4. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

22.04.2023 00:00

İstanbul'un Fatih ilçesinde kaldığı otelin 4. katından düşen görme engelli ve alzheimer hastası 85 yaşındaki Endonezyalı turistin düşme anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaşlı adamın düştüğü sırada yanında yürüyen bir kadın paniğe kapılarak kendini dükkana attı. Vatandaşlar ise yaşlı adamın yardımına koştu.

FATİH'de kaldığı otelin 4. katından düşerek hayatını kaybeden görme engelli ve alzheimer hastası 85 yaşındaki turistin yere düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Fatih'te dün meydana gelen olayda, görme engelli ve alzaymır hastası 85 yaşındaki Endonezyalı turist kaldığı otelin 4. katından beton zemine düşerek hayatını kaybetmişti. Görme engelli turisttin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaşlı adam, bir kadının yürüdüğü sırada tam önüne düştü. Paniğe kapılan kadın, kendini dükkana atarken, vatandaşların yaşlı adamın yardımına koştuğu anlarda kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İstanbul'da Görme Engelli Turist 4. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Görme Engelli Turist 4. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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