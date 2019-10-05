İstanbul'da görsel şölen: 2,5 saatte 4100 şimşek ve yıldırım
28 dakika önce
İstanbul'da gece yaklaşık 2,5 saat içinde toplam 4100 şimşek ve yıldırım görüldü.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:24 Kaynak: DHA
'da gece yaklaşık 2,5 saat içinde toplam 4100 şimşek ve yıldırım görüldü.
İstanbul'da yağmura şimşek ve yıldırım eşlik etti. İstanbul'da saat 01.20'den saat 03.44'e kadar 4 bin şimşek, 100 de yıldırım görüldü. Boğaz üstündeki görsel şölen sunan yıldırım ve şimşekler kameralara da yansıdı. Türkiye
genelinde ise dün öğle saatlerinde bu sabah saatlerine kadar ise yaklaşık 100 bin şimşek ve yıldırım görüldüğü öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
----------
-Boğaz üstündeki şimşek ve yıldırım
Öz kızına, vücudunu kesip çamaşır suyu enjekte ederek işkence eden anneden, 'pes' dedirten savunma! Video çekip yurt dışına kaçan doktor, geride bine yakın mağdur bıraktı Serdar Ortaç'tan tek celsede boşanan Chloe Loughnan, kendisini evliliğe kapattı İBB'den İstanbul için kritik uyarı: Fırtınada ikinci dalga geliyor