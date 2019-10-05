Son Dakika Haberleri: İstanbul'da görsel şölen: 2,5 saatte 4100 şimşek ve yıldırım
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İstanbul'da görsel şölen: 2,5 saatte 4100 şimşek ve yıldırım

28 dakika önce

İstanbul'da gece yaklaşık 2,5 saat içinde toplam 4100 şimşek ve yıldırım görüldü.

İstanbul'da görsel şölen: 2,5 saatte 4100 şimşek ve yıldırım, System.String[]
İstanbul'da gece yaklaşık 2,5 saat içinde toplam 4100 şimşek ve yıldırım görüldü.
İstanbul'da yağmura şimşek ve yıldırım eşlik etti. İstanbul'da saat 01.20'den saat 03.44'e kadar 4 bin şimşek, 100 de yıldırım görüldü. Boğaz üstündeki görsel şölen sunan yıldırım ve şimşekler kameralara da yansıdı.
Türkiye genelinde ise dün öğle saatlerinde bu sabah saatlerine kadar ise  yaklaşık 100 bin şimşek ve yıldırım görüldüğü öğrenildi.


Görüntü Dökümü:
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-Boğaz üstündeki şimşek ve yıldırım



İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:24 Kaynak: DHA
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