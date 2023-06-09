Hayali ameliyatla SGK'dan 63 milyon TL'lik vurgun gerçekleştiren suç örgütüne operasyon! 29'u doktor 40 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayali ameliyatla SGK'dan 63 milyon TL'lik vurgun gerçekleştiren suç örgütüne operasyon! 29'u doktor 40 kişi gözaltına alındı

09.06.2023 13:59

İstanbul'da bazı göz hastanelerinin önünde ücretsiz göz tansiyonu ölçme bahanesiyle insanların kimlik bilgilerini alan daha sonra bu bilgilerle kişileri ameliyat olmuş gibi gösterip SGK'dan 63 milyon lira aldığı belirlenen ve aralarında doktorların da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bazı göz hastanelerinde olmuş gibi görünen ameliyatların aslında yapılmadığını ancak SGK'dan bu ameliyatların ücretlerinin alındığını belirledi.

Hayali ameliyatla SGK'dan 63 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeye operasyon! 29'u doktor 40 kişi için gözaltı kararı

TANSİYON ÖLÇME BAHANESİYLE KİMLİK BİLGİLERİ TEMİN EDİLMİŞ

Ekipler konuyla ilgili başlattıkları çalışmalarda bazı göz hastanelerinin önüne konulan stantlar üzerinden ücretsiz göz tansiyonu ölçme bahanesiyle vatandaşların kimlik bilgilerinin temin edildiğini tespit etti. Daha sonra doktor ve hastane yöneticilerinin bu bilgilerle o kişileri hastanede göz ameliyatı olmuş gibi gösterdikleri ancak gerçekte söz konusu ameliyatların yapılmadığını tespit etti.

Hayali ameliyatla SGK'dan 63 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeye operasyon! 29'u doktor 40 kişi için gözaltı kararı

SGK'DAN 63 MİLYON LİRA ALMIŞLAR

Şüphelilerin açtıkları ameliyat kayıtlarıyla oluşan masrafları SGK Başkanlığına fatura ettikleri, bu şekilde kurumdan güncel enflasyon değeriyle yaklaşık 63 milyon lira aldıkları belirlendi. Ekipler kamuyu zarara uğratan şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Hayali ameliyatla SGK'dan 63 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeye operasyon! 29'u doktor 40 kişi için gözaltı kararı

28 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarda İstanbul merkezli 5 ilde 29 doktor ve 2 hastane yöneticisinin yer aldığı toplam 40 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında arama kararı bulunan 3 kişinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Ekipler firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • ahmet dalkıç: Gözümle şahit oldum 30 yıl önce maalesef başıma gelmeyen kalmadı işlem kısıtı başlatan mal müdürü sürgün edildi. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Abdurrahman Genzileli: Pardon ssk batmamış mıydı? Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
  • tansel ayhan: iddia ediyorum Türkiye de ki 100 hastanenin sekseninde bu tarz büyük yolsuzluklar dönüyor Cevap Yaz 27 0 Yayından Kaldır
500

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayali ameliyatla SGK'dan 63 milyon TL'lik vurgun gerçekleştiren suç örgütüne operasyon! 29'u doktor 40 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İstanbul'a Şampiyonlar Ligi finali için gelen turist, para bozdurmak isteyince şok geçirdi
18:22 Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen turistten gündem olan paylaşım: Para bozdurdum, bavul lazım
18:14 AK Parti ile bir araya gelirler mi? İYİ Parti'den çok konuşulacak çıkış: Elbette görüşeceğiz
18:10 AK Parti ile bir araya gelirler mi? İYİ Parti'den çok konuşulacak çıkış: Elbette görüşeceğiz
17:54 Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ABD'yi petrol krizi sırasında tehdit etmiş
17:49 ABD istihbaratına ait gizli belgeler sızdırıldı! Prens Selman, Biden'ı ABD ekonomisini mahvetmekle tehdit etmiş
17:22 Prof. Dr. Görür'den Antalya için tsunami uyarısı: Her zaman gerçekleşebilir
17:20 Naci Görür'den Antalya için tsunami uyarısı: Her zaman olabilir
17:04 Volkan Demirel'in müthiş kurtarışı efsaneler maçına damga vurdu! Akıllara eski performansları getirdi
17:02 Acun Ilıcalı yine büyük bir işe imza attı! Cafu, Gerrard, Figo, Kaka, Quaresma, Makelele, Seedorf, Essien, Lucio, Carlos, Pires ve kimler kimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2023 19:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: Hayali ameliyatla SGK'dan 63 milyon TL'lik vurgun gerçekleştiren suç örgütüne operasyon! 29'u doktor 40 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement