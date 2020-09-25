Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler Ankara'ya gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6-7-8 Ekim olayları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 82 şüpheli hakkında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderildi.
Görüntü dökümü:---------------------Şüphelilerin araçlara binişi
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:02 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN HDP'LİLER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ - Son Dakika