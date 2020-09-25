İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN HDP'LİLER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN HDP'LİLER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler Ankara'ya gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler Ankara'ya gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6-7-8 Ekim olayları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 82 şüpheli hakkında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderildi. Görüntü dökümü: ---------------------Şüphelilerin araçlara binişi ---------------------Şüphelilerin araçlara binişi

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