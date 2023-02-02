İstanbul'da gözaltına alınan Metin Uca serbest bırakıldı - Son Dakika
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İstanbul'da gözaltına alınan Metin Uca serbest bırakıldı

02.02.2023 20:31
İstanbul'da gözaltına alınan Metin Uca serbest bırakıldı

Hakkında arama kararı bulunması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan televizyon programcısı Metin Uca serbest bırakıldı.

Hakkında arama kararı bulunması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan televizyon programcısı Metin Uca serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gitmek üzere CIP terminaline gelen Uca'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı.

Uca, Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı.

Metin Uca, ifadesinin alınmasının ardından salıverildi. ???????

Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Metin Uca'nın ifadesinin alınması için 16 Eylül ve 30 Kasım 2022'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şüpheli, iki kez ifadeye geleceğini belirtmesine rağmen ifade vermeye gelmemesi üzerine hakkında çıkarılan ifade almaya yönelik yakalama kararı doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemleri devam etmektedir." bilgisi verildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul'da gözaltına alınan Metin Uca serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da gözaltına alınan Metin Uca serbest bırakıldı - Son Dakika
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