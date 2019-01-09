İstanbul'da Gözaltına Alınan Palu Ailesi Üyeleri Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili savcılık ve polis harekete geçti.





Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili savcılık ve polis harekete geçti. İstanbul'da bir televizyon programına katılan 'Palu Ailesi' üyesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael 'kasten adam öldürme' suçundan gözaltına alındı. Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael sağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili bir televizyon programında, Meryem Tanhal ve Kızı Melike Tanhal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayetle ilgili ise bugün Palu ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o sırada İstanbul'da katıldığı televizyon programında Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'i canlı yayında gözaltına aldı. Kasten adam öldürmek suçundan gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael sağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastane çıkışında Emine Ustael cinayetle ilgili olarak " Bilmiyoruz. Ortaya atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz hiç kimseyi gömmedik" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'in hastane çıkışı



-Tuncer Usatel ve Emine Ustael'in polis aracına binerek hastaneden ayrılışı



-Genel ve detaylar - İstanbul

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