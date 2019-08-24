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İstanbul'da gün batımı görsel şölen oluşturdu

44 dakika önce

İSTANBUL'da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü.

İstanbul'da gün batımı görsel şölen oluşturdu, System.String[]
İSTANBUL'da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü. Kimi vatandaşlar bu görsel şölen'in fotoğraflarını çekerken, kimi vatandaşlar ise büyüleyici manzaranın tadını çıkardı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:49 Kaynak: DHA
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