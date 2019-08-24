İstanbul'da gün batımı görsel şölen oluşturdu
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İSTANBUL'da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:49 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü. Kimi vatandaşlar bu görsel şölen'in fotoğraflarını çekerken, kimi vatandaşlar ise büyüleyici manzaranın tadını çıkardı.
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