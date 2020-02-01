İstanbul'da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika

İstanbul'da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu

6 saat önce

İstanbul'da dün akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi.

İstanbul'da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu, System.String[]

İstanbul'da dün akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gökyüzü kameraya yansıdı.


İstanbul'da dün akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi. Beyoğlu'nda kaydedilen ve benzerine az rastlanan görüntüde güneş batarken gökyüzünün kızıla büründüğü görüldü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gökyüzü kameraya yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
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