Son Dakika › Güncel › İstanbul'da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika
İstanbul'da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu
6 saat önce
İstanbul'da dün akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
İstanbul'da dün akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gökyüzü kameraya yansıdı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi. Beyoğlu'nda kaydedilen ve benzerine az rastlanan görüntüde güneş batarken gökyüzünün kızıla büründüğü görüldü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gökyüzü kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika Arka Sokaklar'da yeni aşk! Nadya ve Engin asansörde öpüştü Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı'na da "krediniz hazır" mesajı atmışlar İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Kanal İstanbul'un resmi internet sitesi yayında açıldı