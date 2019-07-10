İSTANBUL'DA GÜN DOĞUMU GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BOYADI
22 dakika önce
İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti.
İstanbul Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:21 Kaynak: DHA
'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün sağanak yağmur uyarısında bulunduğu İstanbul güne bulutlu bir gökyüzüyle başladı. Gün doğumuyla birlikte kızıla boyanan gökyüzü kartpostallık görüntülere sahne oldu. İstanbul semalarında adeta renk cümbüşü yaşanırken, ortaya mest eden bir manzara çıktı.
Görüntü dökümü:
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Gökyüzünü kaplayan bulutlar
Gün doğumu
Genel ve detaylar
- İstanbul
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