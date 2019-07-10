Son Dakika Haberleri: İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
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İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı

19 dakika önce

İSTANBUL'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti.

İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
İSTANBUL'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağmur uyarısında bulunduğu İstanbul güne bulutlu bir gökyüzüyle başladı. Gün doğumuyla birlikte kızıla boyanan gökyüzü kartpostallık görüntülere sahne oldu. İstanbul semalarında adeta renk cümbüşü yaşanırken, ortaya mest eden bir manzara çıktı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:24 Kaynak: DHA
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