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İSTANBUL'DA GÜN DOĞUMU GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BOYADI

41 dakika önce

İstanbul'da gün doğumu, eşsiz manzaralara sahne oldu.

İSTANBUL'DA GÜN DOĞUMU GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BOYADI, System.String[]
İstanbul'da gün doğumu, eşsiz manzaralara sahne oldu.

İstanbul'da bu sabah gün doğumu ile görsel şölen yaşandı. Çamlıca Camii'nin arkasından doğan güneş minarelerin arasından yükseldi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünü süsleyen martıların da dahil olmasıyla, gün doğumu manzarasının seyrine doyum olmadı. Günün ilk ışıklarıyla mesailerine başlayan olyta balıkçıları da görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Güneşin Çamlıca Camii'nin arkasından doğuşu
-Gün doğumunda uçan martılar
-Balık tutanlar
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul, Çamlıca, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:17 Kaynak: DHA
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