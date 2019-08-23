İSTANBUL'DA GÜN DOĞUMU GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BOYADI
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İstanbul'da gün doğumu, eşsiz manzaralara sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:26 Kaynak: DHA
İstanbul'da gün doğumu, eşsiz manzaralara sahne oldu.
İstanbul'da bu sabah gün doğumu ile görsel şölen yaşandı. Çamlıca Camii'nin arkasından doğan güneş minarelerin arasından yükseldi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünü süsleyen martıların da dahil olmasıyla, gün doğumu manzarasının seyrine doyum olmadı. Günün ilk ışıklarıyla mesailerine başlayan olyta balıkçıları da görüntülere yansıdı.
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