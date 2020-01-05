İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı - Son Dakika

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İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
6 saat önce
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ İSTANBUL'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ İSTANBUL'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Bakırköy sahilinde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise gün doğumu eşliğinde balık tuttu.
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