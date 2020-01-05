İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı - Son Dakika

İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ İSTANBUL'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti.

İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ İSTANBUL'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Bakırköy sahilinde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise gün doğumu eşliğinde balık tuttu.


Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
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