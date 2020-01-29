İstanbul'da gün doğumu gözyüzünü kızıla boyadı - Son Dakika

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İstanbul'da gün doğumu gözyüzünü kızıla boyadı
6 saat önce
İSTANBUL'da gün doğumuyla ortaya çıkan manzara mest etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:46 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da gün doğumuyla ortaya çıkan manzara mest etti.
İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Yenikapı sahilinde güneşinin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan renk cümbüşü görsele şölene döndü, kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar manzarada fotoğraf çektirirken bazıları ise spor yaptı.
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