İstanbul'da gün doğumu gözyüzünü kızıla boyadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da gün doğumu gözyüzünü kızıla boyadı - Son Dakika

İstanbul'da gün doğumu gözyüzünü kızıla boyadı

6 saat önce

İstanbul'da gün doğumuyla ortaya çıkan manzara mest etti.

İstanbul'da gün doğumuyla ortaya çıkan manzara mest etti.

İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Yenikapı sahilinde güneşinin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan renk cümbüşü görsele şölene döndü, kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar manzarada fotoğraf çektirirken bazıları ise spor yaptı.

İstanbul'da gün doğumu gözyüzünü kızıla boyadı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:26 Kaynak: DHA
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