Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Günbatımı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

İstanbul'da Günbatımı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

1 saat önce

İstanbul'da günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul'da güneşin batışı hayran bıraktıİSTANBUL - İstanbul'da günbatımın kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da güneşin batışı hayran bıraktı

İSTANBUL - İstanbul'da günbatımın kartpostallık görüntüler oluşturdu. Parçalı bulutların kızıla dönüşmesi vatandaşlara görsel bir şölen sundu.
İstanbul'da bu akşam günbatımında bulutlara yansıyan güneşin kızıllığı, İstanbul'u kırmızıya boyarken, ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Güneşin battığı dakikalarda, İstanbul semalarında gökyüzü sarı, kırmızı ve gri renge boyandı. Nadir olarak görülen gökyüzündeki bu görsel şölen çok kişi tarafından fotoğraflanırken, vatandaşlar günbatımının güzelliğini yaşadı. Hem tarihi hem de yeni yapıların ardından görünen gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

İstanbul, Genel
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