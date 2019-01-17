İstanbul'da Günbatımı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
1 saat önce
İstanbul'da günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul'da güneşin batışı hayran bıraktıİSTANBUL - İstanbul'da günbatımın kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul
'da günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da güneşin batışı hayran bıraktı
İSTANBUL - İstanbul'da günbatımın kartpostallık görüntüler oluşturdu. Parçalı bulutların kızıla dönüşmesi vatandaşlara görsel bir şölen sundu.
İstanbul'da bu akşam günbatımında bulutlara yansıyan güneşin kızıllığı, İstanbul'u kırmızıya boyarken, ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Güneşin battığı dakikalarda, İstanbul semalarında gökyüzü sarı, kırmızı ve gri renge boyandı. Nadir olarak görülen gökyüzündeki bu görsel şölen çok kişi tarafından fotoğraflanırken, vatandaşlar günbatımının güzelliğini yaşadı. Hem tarihi hem de yeni yapıların ardından görünen gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:11 Kaynak: İHA
İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile Yaşlı Kadın Arasındaki İlginç Diyalog Kameraya Yansıdı
Türk Rapçi Çağrı, Almanya'nın Popstar'ına Damga Vurdu
Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları