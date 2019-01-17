Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Gündoğumu Görsel Şölen Sundu

İstanbul'da Gündoğumu Görsel Şölen Sundu

1 saat önce

İstanbul'da gündoğumu görsel şölen sundu İstanbul'da gündoğumu kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul'da güneşin doğumu mest ettiİSTANBUL - İstanbul'da gündoğumu kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da gündoğumu görsel şölen sundu
İstanbul'da gündoğumu kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da güneşin doğumu mest etti

İSTANBUL - İstanbul'da gündoğumu kartpostallık manzaralar oluşturdu. Tarihi yapıların ardından yüzünü gösteren güneşin İstanbul'u aydınlatması kameralara yansıdı.
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağmur ve bulutlu hava, bu sabah yerini güneşe bıraktı. Gün doğumu, sahip olduğu İstanbul manzarasıyla ünlü olan Eminönü'nden görüntülendi. Topkapı Sarayının üzerinden semaya çıkan güneş görsel şölen sundu. Minarelerin ardından doğan güneşle oluşan manzara İstanbul'un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gökyüzünün kızıla boyandığı anlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İskeleden vapura binecek olan vatandaşların bu anları fotoğraflaması da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile Yaşlı Kadın Arasındaki İlginç Diyalog Kameraya Yansıdı Bedrettin Dalan'ın Oğlunun Cipini Çalan  Kişiyi, Koruması Vurdu

Adayların Kesinleşmesinin Ardından Yapılan İlk Ankette, Çarpıcı Sonuçlar Ortaya Çıktı Galatasaray, Swansea'nin Yıldızı Wilfried Bony'nin Transferine Yakın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:29:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Gündoğumu Görsel Şölen Sundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]