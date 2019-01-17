İstanbul'da Gündoğumu Görsel Şölen Sundu
1 saat önce
İstanbul'da gündoğumu görsel şölen sundu İstanbul'da gündoğumu kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul'da güneşin doğumu mest ettiİSTANBUL - İstanbul'da gündoğumu kartpostallık manzaralar oluşturdu.
İstanbul
'da gündoğumu görsel şölen sundu
İstanbul'da gündoğumu kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da güneşin doğumu mest etti
İSTANBUL - İstanbul'da gündoğumu kartpostallık manzaralar oluşturdu. Tarihi yapıların ardından yüzünü gösteren güneşin İstanbul'u aydınlatması kameralara yansıdı.
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağmur ve bulutlu hava, bu sabah yerini güneşe bıraktı. Gün doğumu, sahip olduğu İstanbul manzarasıyla ünlü olan Eminönü
'nden görüntülendi. Topkapı Sarayının üzerinden semaya çıkan güneş görsel şölen sundu. Minarelerin ardından doğan güneşle oluşan manzara İstanbul'un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gökyüzünün kızıla boyandığı anlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İskeleden vapura binecek olan vatandaşların bu anları fotoğraflaması da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:36 Kaynak: İHA
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