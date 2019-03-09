Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Güneş Yüzünü Gösterdi, Vatandaş Denize Girdi

İstanbul'da Güneş Yüzünü Gösterdi, Vatandaş Denize Girdi

1 saat önce

İstanbul'da bahar havasını gören vatandaşlar serinlemek amacıyla kendilerini boğazın serin sularına bıraktılar.

İstanbul'da Güneş Yüzünü Gösterdi, Vatandaş Denize Girdi, System.String[]
İstanbul'da bahar havasını gören vatandaşlar serinlemek amacıyla kendilerini boğazın serin sularına bıraktılar. Geçtiğimiz haftayı yağışla ve soğuklarla geçiren İstanbullu, güneşin kendini göstermesiyle rahat bir nefes aldı. Hava sıcaklığının 20 dereceye kadar yaklaşmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar, boğazın serin sularına atladı. İstanbul boğazında sıcak havayı görenler denize girip, suyun keyfini çıkardı. Sıcak havada serinlemek amacıyla denize giren Ramazan Türkanoğlu, "Hava sıcak, deniz şuan 5-6 derece. Hava sıcak olduğu için etkilemiyor" dedi. Aynı zamanda profesyonel yüzücü olduğunu söyleyen Türkanoğlu, "Güzel havayı görünce kaçırmak istemedik. Boğazı ve denizi çok seviyoruz. İstanbul Boğazı İstanbul'da denize girmek için en uygun yer" diye konuştu. Sıcak havadan bunalıp suya atlayan bir başka vatandaş ise Hava bugün biraz daha iyi. Güneş daha da rahatlatıyor" şeklinde konuştu.

(Ali Canberk Özbuğutu - Adem Gürer - Murat Ergin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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