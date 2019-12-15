İstanbul'da güneşin doğuşuyla birlikte gelen renk cümbüşü - Son Dakika
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İstanbul'da güneşin doğuşuyla birlikte gelen renk cümbüşü

6 saat önce

İSTANBUL'da gün doğumuyla kartpostallık görüntüler oluştu.

İSTANBUL'da gün doğumuyla kartpostallık görüntüler oluştu. Zeytinburnu sahilinde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene dödü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gün doğumunda spor yapanlar da bu eşsiz manzarayı doyasıya yaşadı.

İstanbul'da güneşin doğuşuyla birlikte gelen renk cümbüşü

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:50 Kaynak: DHA
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