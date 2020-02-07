İSTANBUL'DA GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR - Son Dakika

İSTANBUL'DA GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR
6 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda bu sabah saatlerinde kar yağışının olacağı belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:38 Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda bu sabah saatlerinde kar yağışının olacağı belirtilmişti. Kar yağışı bekleyen İstanbullular güneşli havayla karşılaştı. Vatandaşlar Öğle saatlerinde çıkan güneşin keyfini çıkarttı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar sahilde güneşin tadını çıkarırken bol bol fotoğraf çektirdi.
Görüntü Dökümü
------------------
-Yürüyen vatandaşlar
-İstiklal Caddesi
-Taksim Meydanı
-Fotoğraf çektiren İnsan Detayları
-Sahilde kitap okuyanlar
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Son Dakika Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Ekrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu: Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır Nusret'te altın kaplama görünümlü biftek yedi, kocası Lucas Hernandez'e baklava götürdü Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ tehlikesi uyarısı