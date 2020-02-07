İstanbul'da güneşin keyfini çıkardılar - Son Dakika
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İstanbul'da güneşin keyfini çıkardılar

13 dakika önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda bu sabah saatlerinde kar yağışının olacağı belirtilmişti.

İstanbul'da güneşin keyfini çıkardılar, System.String[]

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda bu sabah saatlerinde kar yağışının olacağı belirtilmişti. Kar yağışı bekleyen İstanbullular güneşli havayla karşılaştı. Vatandaşlar Öğle saatlerinde çıkan güneşin keyfini çıkarttı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar sahilde güneşin tadını çıkarırken bol bol fotoğraf çektirdi.

- İstanbul

İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:40 Kaynak: DHA
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