İstanbul'da güneşin keyfini çıkardılar - Son Dakika

İstanbul'da güneşin keyfini çıkardılar
13 dakika önce
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda bu sabah saatlerinde kar yağışının olacağı belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:40 Kaynak: DHA
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda bu sabah saatlerinde kar yağışının olacağı belirtilmişti. Kar yağışı bekleyen İstanbullular güneşli havayla karşılaştı. Vatandaşlar Öğle saatlerinde çıkan güneşin keyfini çıkarttı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar sahilde güneşin tadını çıkarırken bol bol fotoğraf çektirdi.
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