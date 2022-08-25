Zeytinburnu'nda yağış nedeniyle yolları ve bir dükkanı su bastı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda yağış nedeniyle yolları ve bir dükkanı su bastı

25.08.2022 11:48

İstanbul'da günlerdir beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başlarken, Zeytinburnu'nda yolları ve bir dükkanı su bastı.

İstanbul'da günlerdir beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başlarken, Zeytinburnu'nda yolları ve bir dükkanı su bastı.

İstanbul'da günlerdir beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Beklenen sağanak yağış nedeniyle Zeytinburnu'nda yolları ve bir dükkanı su basarken, o görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Caner Sönmez/İHA)

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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, İstanbul, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda yağış nedeniyle yolları ve bir dükkanı su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda yağış nedeniyle yolları ve bir dükkanı su bastı - Son Dakika
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