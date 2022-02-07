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İstanbul'da günlük vaka sayısı 20 binin altına indi - Son Dakika

İstanbul'da günlük vaka sayısı 20 binin altına indi

07.02.2022 19:18
İstanbul'da günlük vaka sayısı 20 binin altına indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da günlük Kovid-19 vaka sayısının 40 binden 20 binin altına indiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da günlük Kovid-19 vaka sayısının 40 binden 20 binin altına indiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki son durumu ele aldıklarını açıkladı.

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yüzde 90'ının 60 yaş üzeri olduğunu belirten Koca, "Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız." dedi.

Bakan Koca, paylaşımında "Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76." ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca, İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da günlük vaka sayısı 20 binin altına indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da günlük vaka sayısı 20 binin altına indi - Son Dakika
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