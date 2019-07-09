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İstanbul'da güpegündüz bir ithalat firmasını taradılar

43 dakika önce

Pendik'de bir ithalat-ihracat firması kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla tarandı.

İstanbul'da güpegündüz bir ithalat firmasını taradılar, System.String[]
Güzelyalı Mahallesi, İhracat, Pendik, Polis, Güncel
Pendik'de bir ithalat-ihracat firması kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla tarandı. Şirketin camlarına çok sayıda mermi isabet ederken,olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde bugün saat 16.15 sıralarında meydana geldi. İthalat -ihracat işiyle uğraşan bir firmaya gelen silahlı kişi ya da kişiler defalarca ateş etti. İş yerinin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karışırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis ekipleri bina önünde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
(Halit Arslan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:50 Kaynak: İHA
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