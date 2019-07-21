Son Dakika Haberleri: İstanbul'da güpegündüz cadde ortasında yaşanan kavga kamerada
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İstanbul'da güpegündüz cadde ortasında yaşanan kavga kamerada

1 saat önce

Bağcılar'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs ile cadde ortasında önünü kestiği otomobilin sürücüsü birbirlerine tehditler savurarak kavga etti.

İstanbul'da güpegündüz cadde ortasında yaşanan kavga kamerada, System.String[]
Bağcılar'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs ile cadde ortasında önünü kestiği otomobilin sürücüsü birbirlerine tehditler savurarak kavga etti. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar Merkez Mahallesi Güngören Caddesi ile 674 Sokak kesişiminde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, seyir halindeki otomobilin önünü kesti. Otomobildeki genç sürücünün inmesinin ardından alkollü şahıs ile aralarında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini arbedeye bıraktı. Şahısların birbirlerini iterek kavga etmelerinin ardından araya vatandaşlar girdi.

"Seni burada yaşatmam" diyerek tehdit etti

Bunun üzerine sürücü aracına binerek uzaklaşmak istedi ancak alkollü şahıs aracın kaportasına defalarca yumruk atarak gitmesini engelledi. Şahsın bu hareketi karşısında genç sürücü ise, "Seni burada yaşatmam" diyerek şahsı tehdit etti. Küfürler ve tehditler havada uçuştuğu kavga sonrası genç sürücü, otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise bir vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Güngören, Bağcılar, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
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