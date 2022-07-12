İstanbul'da güpegündüz eşkıyalık! 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle darp edilip bindirildiği otomobille kaçırıldı - Son Dakika
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İstanbul'da güpegündüz eşkıyalık! 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle darp edilip bindirildiği otomobille kaçırıldı

12.07.2022 13:29

Küçükçekmece D-100'de gündüz vakti yaşanan olayda 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle darp edilip araca bindirilen Erhan M. kaçırıldı. Yaşanan o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, Yeşilova Mahallesi D - 100 yan yolda meydana gelen olayda yolda yürüyen Erhan M.'nin yanına otomobil yanaştı. Otomobilden inen 2 kişi, Erhan M.'yi darbetmeye başladı. Erhan M. sokak ortasında darbedilirken, zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı.

DÜKKANLARINA BASKIN YAPILDI

Dakikalarca tekme ve yumrukların hedefi olan Erhan M., otomobile bindirilerek, götürüldü. Olay üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler şüphelilerin F.Ö. ve F.Ö. olduğunu tespit eden ekipler Esenyurt'ta dükkanlarına baskın düzenledi. Baskında F.Ö. ve F.Ö. gözaltına alınırken, Erhan M. kurtarıldı. Erhan M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

100'de dehşet anları herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar

9 BİN LİRA BORCU VARMIŞ

Araştırmada Erhan M.'nin şüphelilerden önce 6 bin lira, sonra 3 bin lira daha olmak üzere 9 bin lira borç aldığı öğrenildi. Şüphelilerin paralarını alamadıkları için olayı gerçekleştirildikleri ortaya çıkarıldı.

100'de dehşet anları herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler F.Ö. ve F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da güpegündüz eşkıyalık! 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle darp edilip bindirildiği otomobille kaçırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da güpegündüz eşkıyalık! 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle darp edilip bindirildiği otomobille kaçırıldı - Son Dakika
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