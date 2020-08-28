İSTANBUL'DA "GÜVEN HUZUR UYGULAMASI" (2) - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL-DHA- İSTANBUL'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çeşitli noktalarda denetimler gerçekleşti. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çeşitli noktalarda denetimler gerçekleşti. Kadıköy Sahrayıcedit Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde kurulan denetim noktasında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi. Asayiş, terörle mücadele ve trafik polislerinin yer aldığı denetimlerde ekipler, üst ve araç araması yaptı. Trafik ekipleri de sürücü belgelerini inceledi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Taksim Meydanı'nda da denetim yapıldı. Ekipler, durdurdukları araçlarda arama yaptı. Ayrıca kişilerln GBT sorguları da yapıldıGörüntü dökümü: ------------------KADIKÖY-Polis ekiplerinden görüntü-Araçların durdurulması-Araçların didik aranması-GBT yapılması-Polis helikopterinden görüntü-Genel ve detay görüntülerTAKSİM-Yapılan aramalar

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