İstanbul'da güvenlikli sitede hırsızlık: Yabancı taklidi yaparak içeriye girdiler

Gaziosmanpaşa'da özel güvenliği yabancı dilde konuşarak aşan iki geçen kız, zili çalarak boş olduğunu tespit ettikleri daireye girdi

Daireden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan kızların apartmanın içinde dolaştıkları anlar kameraya yansıdı

Kızlardan birinin başka bir suç ortağıyla 6 ay önce aynı sitedeki başka bir daireyi soyduğu tespit edildi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'daki özel güvenlikli lüks bir siteye yabancı uyruklu taklidi yaparak giren 2 genç kız, zili çalarak boş olduğunu tespit ettikleri daireye girdi. Evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 hırsız kızdan biri, suç ortağına çaldığı yüzüğü bindikleri asansörde gösterdi. Hırsız kızların bina içerisinde rahat tavırlarla dolaşma ve zillere basma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kızlardan birinin başka bir suç ortağıyla 6 ay önce aynı sitedeki başka bir daireyi soyduğu belirlendi.

Olay, 17 Ekim Pazartesi günü 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak mahallesindeki lüks bir sitede meydana geldi. İddialara göre yabancı dilde konuşan 2 hırsız, güvenlikli bir siteye girmek için harekete geçti. Güvenlik görevlileri de hırsızların sitede oturduğunu düşünerek içeri aldı. Güvenliğin sorgulamadan yabancı uyruklu sanarak saat 13.40'ta içeriye girmeleri için izin verdiği hırsızlar, saatlerce içeride dolaştı. Zillere basan hırsızlar, 16. kattaki Sinem Tali'nin evinin boş olduğunu anladı. Saat 15.00 sıralarında binaya giren hırsızlar, dairenin kapısını kartla açarak içeri girdi. Dakikalarca evde kalan hırsızlar, yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı.

Evi soyulan Sinem Tali bu olayın site yönetiminden kaynaklı olduğunu iddia etti. Hırsızlardan birinin 6 ay önce başka suç ortağıyla birlikte aynı sitede yaşayan 52 yaşındaki Fatma Yılmaz'a ait daireye girerek 100 bin TL değerinde ziynet eşya çaldığı da öğrenildi. Site sakinleri yönetimin yaşanan hırsızlık olaylarına karşın hiçbir önlem almadığını öne sürdü.

Hırsızların binada rahat tavırlarla dolaşması kamerada

Her iki hırsızlık olayında apartmanın içinde gezen hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsız kızların zillere basarak uzaklaştığı ve dairede kimsenin olup olmadığını kontrol ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca kartla girdiği evden çıkan hırsızlardan birinin su ortağına çaldığı takıyı asansörde gösterdiği görülüyor.

'Sitenin içerisinde 2 saat kalıyorlar'

Evi soyulan ve ölen annesinden yadigar takılarının çalındığını söyleyen Sinem Tali "Biz evde 3 kişi kalıyoruz. Olayın yaşandığı gün üçümüzde farklı saatlerde giriş çıkış yapıyoruz. Hırsızlar saat 13.40'da sitenin içerisine giriş yapıyorlar. Sitenin içerisinde 2 saate yakın kalıyorlar. Bizim eve saat 15.00'de giriş yapıyorlar. Evde yaklaşık 20 dakika civarı kalıyorlar. Yaklaşık 100 bin TL'ye yakın kaybımız var. Sadece maddi değil manevi olarak da zarara uğradık. Ölen annemden kalan takılar da çalındı. Hırsızların girdiği sırada bizim güvenlik diye bildiğimiz site yönetimin ise danışman olarak söylediği arkadaş var. Tamamen kendi isteğiyle yabancı dil konuşan 2 kadını içeri alıyor. Bu kişiler 16. kattaki evimize asansör kullanarak giriyorlar. Evden çıkış yaparken de tekrar asansör kullanarak siteden çıkış yapıyorlar. Evden ne girerken ne de çıkarken kimse bu şahısları görmüyor" şeklinde konuştu.

"Güvenlikli site olduğu için ev kiraladım"

Güvenlik olduğu güvencesi ile evi kiraladığını ama güvenlik değil güvenlik görünümlü danışman hizmeti olduğunu öğrendiğini aktaran Tali, "Kapıyı kartla açmaya çalışırken kamerayı izleyen kimse site yönetimi danışman diyor ama sitenin güvenlik kamerasını izleme yetkisi danışmanda olamaz. Benim amacım yönetimin çıkıp da ihmal olduğunu bu sitede bir güvenlik zafiyeti olduğunu açıklaması çünkü ben 3 yıldır bu sitede yaşıyorum. Ben düne kadar bu sitede güvenlikli bir site olduğu için kalıyordum. Biz buraya taşınacağımız zaman hiç kimse bu sitenin güvenlikli değil danışmalı bir site olduğunu söylemedi. Onun güvencesiyle bu zamana kadar bu sitede yaşıyorduk. Biz Fatma Hanımla hem maddi hem manevi olarak büyük zarara uğradık. Fakat ihmali yapan site yönetimi olmasına rağmen kimse arkamızda durmadı. Karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Bu konudan ötürü çok üzgünüz. Annemden kalan takıların geri gelemeyeceğini biliyorum o yüzden bu konuyla alakalı en kısa sürede işlem yapılmasını bekliyorum" dedi.

"Düğün yapacaktım birikimim gitti"

6 ay önce aynı hırsızlar tarafından evi soyulan Fatma Yılmaz o anları anlattı, "Öğleden sonra ev bakmak için eşimle birlikte dışarı çıkmıştık. İşimizi hallettikten sonra eve geldiğimde yatak odamın darmadağın olduğunu gördüm. Ziynet eşyalarımın olduğu yere baktığımda hepsinin alındığını gördüm. Durumu emniyet ekiplerini bildirdik ve süreç devam etti daha sonra yönetimden biz güvenlikten sorumlu değiliz yazılı bir kağıt geldi. Şu an mahkeme sürecindeyiz. Şahısların yüzleri apaçık şekilde belli olmasına rağmen hiçbir sonuç alamadık. Diğer arkadaşlarımızın dikkatli olması adına şahısların resimlerini dağıtmak istedik fakat reşit olmamalarından dolayı izin vermediler. Dün olan olayında yine aynı kişiler tarafından yapıldığını görünce psikolojik olarak çok etkilendim. O günden bu yana kadar çok kötü günler geçiriyorum. Bana bu zamana kadar hiç kimse gelip de geçmiş olsun bile demedi. Toplam 100 bin TL kaybım var. 20 yıllık birikimim gitti. O parayla düğün yapacaktım. Hırsızlar eşya taşınan kapıdan girip siteye giriş yapmış. Hiçbir güvenlik olmadığı için elini kolunu sallayarak girmişler. Bu olay ölümle sonuçlansaydı aynı mı davranacaklardı, illaki ölmemiz mi gerekiyor. Bu olay bugün bizim başımıza geldiyse yarın başka arkadaşlarımızın başına da gelebilir. Artık bizim zararımızın karşılanmasını ve yanımızda olmalarını istiyoruz" dedi.

Evi soyularak ziynet eşyaları çalınan mağdurlar site yönetiminin ihmalini üzerine dava açarken, polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.