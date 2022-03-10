Hafif ticari aracın çalınması güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

İstanbul'un Pendik ilçesinde hafif ticari aracın 2 şüpheli tarafından çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sabah saatlerinde İsmail Yiğit, 34 YR 5041 plakalı hafif ticari aracıyla Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'ne geldi.

Caddedeki fırından kasayla ekmek almak için aracından inen Yiğit, ekmekleri yerleştirmeye başladı. Bu sırada 2 şüpheli, hafif ticari aracı çalarak hızla sokaktan uzaklaştı. Durumu son anda fark eden Yiğit'in hırsızlara müdahale çabası sonuçsuz kaldı.

İsmail Yiğit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ekmek almak için aracını park edip fırına gittiğini söyledi.

Ekmekleri kasaya doldurduğu sırada tezgahtarın "Araç çalınıyor." dediğini aktaran Yiğit, "Koşarak dışarı çıktım ama aracı alıp gittiler. İki kişilerdi. Köşeden gelip aracı alıp gittiler. Durumu emniyete bildirdim. Suçluların yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında aracın çalınması yer alıyor.