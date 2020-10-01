İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi - Son Dakika

İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi

Hafriyat kamyonları denetiminde 21 bin 854 TL para cezası kesildi

İSTANBUL - İstanbul Kemerburgaz- Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. 77 aracın kontrol edildiği denetimde 34 araca toplam 21 bin 854 TL toplam para cezası verilirken, 8 araç trafikten men edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri Eyüpsultan-Kemerburgaz ile Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince toplam 77 adet Hafriyat aracı kontrol edildi.

Denetimlerde hafriyat kamyonu sürücülerine "Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak", "Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak", "Araç Muayenesini yaptırmamak", "Verilen izin sonucunda muayenesini yaptırmamak", "Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak", "Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak", "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak veya yükümlülüklere uymamak", "Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek" ve "Emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinde toplam 34 araca 21 bin 854 TL ceza uygulandı.

Toplamda 77 aracın denetlendiği uygulamada 8 araç ise trafikten men edildi.