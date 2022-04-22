Hafriyat kamyonları denetlendi - Son Dakika

İstanbul Arnavutköy'de trafik ekiplerince hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Eski Edirne Asfaltı Sultangazi girişinde yapılan uygulamada, hafriyat kamyonlarının tonajları, hız limitleri ve plakaların kapatılması kontrol edildi.

Radar kontrollerinin yapıldığı denetime, sivil trafik polisleri de destek verdi.

Uygulamayı gören bir kamyon şoförü, uygun ehliyeti bulunmadığından aracını yol kenarında bırakarak kaçmaya çalıştı.

Motosikletli trafik polisince yakalanan sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Sürücü, ekiplere kaçmadığını, aracının bozulduğunu söyledi.

Bir diğer sürücü de arkadaşlarının haber vermesi üzerine uygulama noktasına gelmeden aracını yol kenarına park etti.

Durumu fark eden polis ekipleri, kamyonun yanına giderek denetleme yaptı. Uygulamadan kaçmadığını, arkadaşını beklemek için park ettiğini belirten şoföre de hafriyatın üstünü kapatmadığı için ceza yazıldı.

Ekiplerce yapılan denetimde, eksiklikleri bulunan ve hatalı kullanım yapan kamyon sürücülerine trafik cezası verildi.