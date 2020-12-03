İstanbul'da hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı: 9 yaralı - Son Dakika

Kağıthane'de durakta yolcu indiren İETT otobüsüne hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Kaza sonucu 9 kişi hafif şekilde yaralanırken, otobüsün içerisindeki cam ise tuzla buz oldu.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde seferini yapan 34 TP 6188 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü Vural Emre, durağa geldiğinde yavaşlayarak yolcu indirmeye başladı. O esnada aynı istikamette 34 BIU 310 plakalı hafriyat kamyonuyla seyreden Gündüz Yıldırım, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonucu toplamda 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyon otobüse arkadan çarptı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Çarpma nedeniyle otobüsün içerisindeki camların ise tuzla buz olduğu görüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme yapmasının ardından kamyon emniyet otoparkına götürüldü. Belediye ekipleri ise kaza yerinde kumlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. - İSTANBUL