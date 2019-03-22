Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Hafriyat Kamyonu Yandı

İstanbul'da Hafriyat Kamyonu Yandı

1 saat önce

İstanbul'da Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı.

İstanbul'da Hafriyat Kamyonu Yandı, System.String[]
İstanbul'da Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Sürücü alev alan kamyondan kendini güçlükle dışarıya atarken, itfaiye ekipleri küle dönen kamyonu uzun süren uğraşın ardından söndürdü. Olay, saat 10.00 sıralarında Bayrampaşa O-3 bağlantı yolu Esenler istikametinde meydana geldi. Musa Gelmez yönetimindeki hafriyat kamyonu seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü Gelmez, kendisini güçlükle kamyondan dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan hafriyat kamyonunu uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları devam ediyor. Yangında kendini güçlükle dışarı attığını ifade eden Musa Gelmez, "Yolda seyir halindeyken ufak bir ses duydum. Kamyonu kenara çektim. Ondan sonra arabanın kafasını kaldırayım derken ateş gördüm. Kamyon yanmaya başladı. İtfaiyeye haber verdim. Hafriyat taşıyordum" dedi.

(Emrah Kuş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel
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