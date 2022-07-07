Ümraniye 'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesinin yaya üst geçidine çarpması trafikte yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: AA

Ümraniye, Üsküdar, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı - Son Dakika

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