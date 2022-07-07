İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı - Son Dakika
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İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı

07.07.2022 00:30
İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı

Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesinin yaya üst geçidine çarpması trafikte yoğunluğa neden oldu.

Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesinin yaya üst geçidine çarpması trafikte yoğunluğa neden oldu.

Alınan bilgiye göre, U.K. idaresindeki 34 FKA 917 plakalı hafriyat kamyonunun, Şile yolunda Üsküdar istikametine seyir halindeyken Necip Fazıl Mahallesi mevkisinde açılan dorsesi yaya üst geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dorse geçide takılarak kamyondan ayrıldı.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Üst geçide takılı kalan dorsenin bulunduğu yerden alınması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Ümraniye, Üsküdar, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı - Son Dakika
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