Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Hafta Sonu Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

İstanbul'da Hafta Sonu Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

1 saat önce

İstanbul DHAİstanbul'da hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul'da Hafta Sonu Karla Karışık Yağmur Bekleniyor, System.String[]
İstanbul DHA

İstanbul'da hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek. Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesinlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:11 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı Yerli Bomba İmha Robotu "Ertuğrul" İstanbul'da Görev Başında

İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:58:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Hafta Sonu Karla Karışık Yağmur Bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]