İstanbul'da Hafta Sonu Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

İstanbul DHAİstanbul'da hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul DHA



İstanbul'da hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek. Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesinlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.

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