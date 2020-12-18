(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2) - Son Dakika

(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)
18.12.2020 17:46
Murat DELİKLİTAŞ-Ersan SAN-Serdar ALTINTEPE-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHAİstanbul'da, mesai saatinin sona ermesiyle birlikte başlayan trafik yoğunluğu dakikalar geçtikçe etkisini arttırıyor.
Murat DELİKLİTAŞ-Ersan SAN-Serdar ALTINTEPE-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da, mesai saatinin sona ermesiyle birlikte başlayan trafik yoğunluğu dakikalar geçtikçe etkisini arttırıyor. Saat 21.00'da başlayacak olan kesintisiz 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması öncesi evlerine ulaşmak için yola çıkan sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 69'a ulaştı. Çağlayan D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda, trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Haliç Köprüsü yönünde de birikmeler başladı. Birçok noktada trafikte benzer görüntüler oluştu.
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