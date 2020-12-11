İstanbul DHA- KORONAVİRÜS salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında yoğunluk yüzde 71'e çıktı. Metrobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.
TEM ve D-100'deki yoğunluk havadan da fotoğraflandı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › (havadan fotoğraflarla) İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (2) - Son Dakika