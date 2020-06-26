İstanbul'da hafta sonu öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz - Son Dakika

İstanbul'da toplu ulaşım araçları 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü seferlerine devam edecek. Toplu ulaşım, öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetlerini aksatmadan sürdürecek. İETT, YKS nedeniyle ek seferler düzenleyecek.

Cumartesi günü normal şartlarda 4 bin 270 araçlar 33 bin 244 sefer yapılması planlanıyordu. Normal seferlere ek olarak Cumartesi günü 186 araçla 428 sefer daha yapılacak. Pazar günü ise 3 bin 753 araçla 30 bin 231 sefer düzenlenecek. Sınav nedeniyle Pazar günü bu seferlere ek olarak 267 araçla 739 sefer daha yapılacak.

Metro İstanbul, Cumartesi günü; 06.00-09: 30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09: 30-15: 00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 15: 00 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi üzerinden çalışacak.

Raylı sistemlerde 28 Haziran Pazar günü ise 06: 00-09: 30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09: 30-18: 30 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 18: 30 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi uygulanacak.

Şehir Hatları da 27 Haziran Cumartesi günü 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, toplam 227 personelle, 349 sefer gerçekleştirecek. 28 Haziran'da 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, toplam 218 personelle, 318 sefer yapılacak.

Sınav günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatlerinde İETT otobüsleri, metrobüs, raylı sistemler, vapurlar ile İBB'nin denetimindeki tüm özel toplu ulaşım taşıyıcıları, öğrenciler ile sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek.

(İHA)