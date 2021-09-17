İstanbul'da hafta sonu öncesi trafik yoğunluğu böyle görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'da hafta sonu öncesi trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

İstanbul'da hafta sonu öncesi trafik yoğunluğu böyle görüntülendi -Hafta sonu öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'lere çıktı İstanbul'da Cuma akşamının yaklaşmasıyla trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da hafta sonu öncesi trafik yoğunluğu böyle görüntülendi -Hafta sonu öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'lere çıktı İSTANBUL - İstanbul'da Cuma akşamının yaklaşmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yüzde 62 civarında ölçüldü. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Hafta sonunun yaklaşmasıyla İstanbullular yollara düştü. Cuma akşam saatlerinden itibaren E-5 karayolunda trafik yoğunluğu gözlendi. İBB trafik haritasına göre trafik yoğunluğunun yüzde 62 civarında olduğu belirlendi. E-5 karayolu Göztepe mevkiinde de yoğunluk oluştu. İşlerinden çıkarak evine gitmeye çalışan sürücülerin yanı sıra hafta sonunu fırsat bilen tatilciler de trafikte yerini aldı. Sürücülerin oluşturduğu yoğunlukta trafik ara ara durma noktasına geldi. E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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