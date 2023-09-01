İstanbul'da hafta sonu sağanak yağış bekleniyor

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Afet Koordinasyon Merkezi verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredecek. Hafta sonu ise özellikle sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE YAĞACAK

Kentte, hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

15 EYLÜL'E KADAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.