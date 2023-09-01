İstanbul'da hafta sonu sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'da hafta sonu sağanak yağış bekleniyor

Son Güncelleme: 01.09.2023 13:46

İstanbul'da hafta sonu sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtiliyor.

Afet Koordinasyon Merkezi verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredecek. Hafta sonu ise özellikle sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE YAĞACAK

Kentte, hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

15 EYLÜL'E KADAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da hafta sonu sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da hafta sonu sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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