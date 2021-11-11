İstanbul'da hafta sonu sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek - Son Dakika

İstanbul'da sıcaklığın yarından itibaren mevsim normallerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlayacağı öngörülüyor.

Sıcaklığın hafta sonu mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Pazartesi ve salı günleri kuzey kesimlerde sağanağın etkili olacağı, bölge genelinde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi öngörülüyor.