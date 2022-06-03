İstanbul'da hafta sonu sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak

Memur ve emekli, temmuz ayında en az ne kadar zam alacak? Rakamlar büyük oranda netleşti

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavlara girecek öğrenciler, veliler ve öğretim görevlileri, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.

BELGELERİNİ GÖSTERMELERİ YETERLİ OLACAK

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

SINAVDAN İKİ SAAT SONRASINA KADAR DEVAM EDECEK

Sınavın iki saat öncesinden başlayacak ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin iki saat sonrasına kadar devam edecek.