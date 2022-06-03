İstanbul'da hafta sonu sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak - Son Dakika
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İstanbul'da hafta sonu sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak

03.06.2022 19:42

Bu hafta sonu yapılacak LGS ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlileri için İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Toplu taşımadan ücretsiz yararlanmak isteyenlerin, sınava giriş veya görevli belgelerini göstermeleri gerekecek.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavlara girecek öğrenciler, veliler ve öğretim görevlileri, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.

BELGELERİNİ GÖSTERMELERİ YETERLİ OLACAK

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

SINAVDAN İKİ SAAT SONRASINA KADAR DEVAM EDECEK

Sınavın iki saat öncesinden başlayacak ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin iki saat sonrasına kadar devam edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da hafta sonu sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da hafta sonu sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak - Son Dakika
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