İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu toplantısı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda 17. kez toplanan İl Filyasyon Takip Kurulu Toplantısında, kentte yürütülen filyasyon, izolasyon takip çalışmaları, vefa sosyal destek birimlerinin faaliyetleri ve yapılan denetimler değerlendirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ve alınan tedbirlerin devam ettiği belirtildi.

İldeki bütün paydaşların katılımıyla oluşturulan Pandemi ve Filyasyon Takip kurallarının tavsiyeleri doğrultusunda Hıfzıssıhha Kurulunca sürecin yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, güvenlik güçleri temsilcileri, il ve ilçe sağlık teşkilatlarının sorumlu yöneticilerinin katılımlarıyla toplanan İl Filyasyon Takip Kurulunun, bu hafta 17. toplantısını yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, bu toplantılarda değerlendirilen ve ildeki filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, vefa sosyal destek birimlerinin faaliyetleri ve yapılan denetimlere ilişkin bilgilerin çıkarıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi.

"Filyasyon ekiplerimizin çalışmaları kapsamında, tüm ilçelerimizde 5 bin 657 personelden oluşan 1953 filyasyon ekibimiz, azim ve kararlılıkla filyasyon hizmeti veriyor. Filyasyonda temaslı tespit süremiz, 7 saatin altına düşmüştür. Bugün itibarıyla günlük 92 bin 500 kapasitesine ulaştığımız PCR testlerinden alınan numuneler, 16'sı kamu, 30'u özel olmak üzere toplam 46 laboratuvarda analiz edilmektedir. Vefa Sosyal Destek Birimlerimizin çalışmaları kapsamında; ilçelerimizde, Vefa Sosyal Destek Birimleri ve 9 bin 582 personelden oluşan 1739 mahalle denetim ekibimiz 10 Ağustos'tan bugüne, 1 milyon 433 bin 906 telefon takibi yaptı, 4 milyon 158 bin 326 ev ziyareti gerçekleştirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca ihtiyaç sahibi 10 bin 689 aileye 2 milyon 910 bin 954 TL nakdi, 14 bin 960 ayni yardım yapıldı."

"İzolasyonu ihlal eden 9 bin 923 kişiye idari, 8 bin 254 kişiye adli işlem yapıldı"

Açıklamada, denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"İl, ilçe salgın denetim merkezlerinde görevli 10 bin 588 personelden oluşan 2 bin 674 ekibimizce 21 Ağustos tarihinden bugüne kadar, başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım vasıtaları, toplu etkinlik mekanları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, pazar yerleri gibi yerlerde, 93 bin 296'sı ihbar, 4 milyon 942 bin 345'i resen olmak üzere toplam 5 milyon 35 bin 641 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda, alınan tedbir ve kurallara uymayan 45 bin 238 kişi, işletme hakkında, birinci ihlal kapsamında 21 bin 678 kişi/işletmeye uyarı, ikinci ihlal kapsamında 22 bin 198 kişi/işletmeye idari para cezası verilmiş, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 271 işletmenin faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur. İzolasyonu ihlal eden şahıslara yönelik yaptırımlarda 9 bin 923 idari, 8 bin 254 adli işlem yapılmıştır."

Güvenlik birimlerince sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, il genelinde 4 Aralık saat 21.00'den 7 Aralık saat 05.00'e kadar yapılan denetimlerde 4 bin 376'sı kısıtlama kurallarını ihlal, 360'ı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 4 bin 736 idari ve 2 adli işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ayrıca, 55 bin 955 trafik denetiminde 2 bin 359 trafik cezası düzenlenmiştir. Karantina uygulamaları, evinde karantinaya uymayan veya karantina şartlarına uygun barınma imkanı olmayanlar, YURTKUR'a ait 2 yurtta misafir ediliyor. Bugün itibariyle 48'i evsiz, 648'i izolasyon kurallarına uymayan toplam 696 vatandaşımızı yurtlarımızda misafir ediyoruz. Bugüne kadar 5 bin 890 vatandaşımızın misafir edildiği bu yurtlarda, 13 bin adet hijyen seti dağıtılmıştır. İstanbul'da salgınla mücadele kapsamında vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına yönelik olarak mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Uygulanan tedbirlere yönelik yapılan denetimlerde vatandaşlarımızın sağlığının korunması için güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımız görev başındadır."