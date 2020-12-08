İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu toplantısı - Son Dakika

İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu toplantısı

08.12.2020 15:48
İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu toplantısı, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda 17. kez toplanan İl Filyasyon Takip Kurulu Toplantısında, kentte yürütülen filyasyon, izolasyon takip çalışmaları, vefa sosyal destek birimlerinin faaliyetleri ve yapılan denetimler değerlendirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda 17. kez toplanan İl Filyasyon Takip Kurulu Toplantısında, kentte yürütülen filyasyon, izolasyon takip çalışmaları, vefa sosyal destek birimlerinin faaliyetleri ve yapılan denetimler değerlendirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ve alınan tedbirlerin devam ettiği belirtildi.

İldeki bütün paydaşların katılımıyla oluşturulan Pandemi ve Filyasyon Takip kurallarının tavsiyeleri doğrultusunda Hıfzıssıhha Kurulunca sürecin yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, güvenlik güçleri temsilcileri, il ve ilçe sağlık teşkilatlarının sorumlu yöneticilerinin katılımlarıyla toplanan İl Filyasyon Takip Kurulunun, bu hafta 17. toplantısını yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, bu toplantılarda değerlendirilen ve ildeki filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, vefa sosyal destek birimlerinin faaliyetleri ve yapılan denetimlere ilişkin bilgilerin çıkarıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi.

"Filyasyon ekiplerimizin çalışmaları kapsamında, tüm ilçelerimizde 5 bin 657 personelden oluşan 1953 filyasyon ekibimiz, azim ve kararlılıkla filyasyon hizmeti veriyor. Filyasyonda temaslı tespit süremiz, 7 saatin altına düşmüştür. Bugün itibarıyla günlük 92 bin 500 kapasitesine ulaştığımız PCR testlerinden alınan numuneler, 16'sı kamu, 30'u özel olmak üzere toplam 46 laboratuvarda analiz edilmektedir. Vefa Sosyal Destek Birimlerimizin çalışmaları kapsamında; ilçelerimizde, Vefa Sosyal Destek Birimleri ve 9 bin 582 personelden oluşan 1739 mahalle denetim ekibimiz 10 Ağustos'tan bugüne, 1 milyon 433 bin 906 telefon takibi yaptı, 4 milyon 158 bin 326 ev ziyareti gerçekleştirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca ihtiyaç sahibi 10 bin 689 aileye 2 milyon 910 bin 954 TL nakdi, 14 bin 960 ayni yardım yapıldı."

"İzolasyonu ihlal eden 9 bin 923 kişiye idari, 8 bin 254 kişiye adli işlem yapıldı"

Açıklamada, denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"İl, ilçe salgın denetim merkezlerinde görevli 10 bin 588 personelden oluşan 2 bin 674 ekibimizce 21 Ağustos tarihinden bugüne kadar, başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım vasıtaları, toplu etkinlik mekanları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, pazar yerleri gibi yerlerde, 93 bin 296'sı ihbar, 4 milyon 942 bin 345'i resen olmak üzere toplam 5 milyon 35 bin 641 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda, alınan tedbir ve kurallara uymayan 45 bin 238 kişi, işletme hakkında, birinci ihlal kapsamında 21 bin 678 kişi/işletmeye uyarı, ikinci ihlal kapsamında 22 bin 198 kişi/işletmeye idari para cezası verilmiş, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 271 işletmenin faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur. İzolasyonu ihlal eden şahıslara yönelik yaptırımlarda 9 bin 923 idari, 8 bin 254 adli işlem yapılmıştır."

Güvenlik birimlerince sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, il genelinde 4 Aralık saat 21.00'den 7 Aralık saat 05.00'e kadar yapılan denetimlerde 4 bin 376'sı kısıtlama kurallarını ihlal, 360'ı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 4 bin 736 idari ve 2 adli işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ayrıca, 55 bin 955 trafik denetiminde 2 bin 359 trafik cezası düzenlenmiştir. Karantina uygulamaları, evinde karantinaya uymayan veya karantina şartlarına uygun barınma imkanı olmayanlar, YURTKUR'a ait 2 yurtta misafir ediliyor. Bugün itibariyle 48'i evsiz, 648'i izolasyon kurallarına uymayan toplam 696 vatandaşımızı yurtlarımızda misafir ediyoruz. Bugüne kadar 5 bin 890 vatandaşımızın misafir edildiği bu yurtlarda, 13 bin adet hijyen seti dağıtılmıştır. İstanbul'da salgınla mücadele kapsamında vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına yönelik olarak mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Uygulanan tedbirlere yönelik yapılan denetimlerde vatandaşlarımızın sağlığının korunması için güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımız görev başındadır."

İstanbul Valiliği, PCR Testi, İstanbul, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu toplantısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar, bir gecede yanarak kül oldu Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Freni patlayan kamyonetten yola atlayarak kurtuldular
Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı         
15:58
Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı         
15:34
Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti         
15:15
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım         
14:42
Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı         
13:52
Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu         
13:30
Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor         
12:49
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 16:22:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei