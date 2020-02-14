İstanbul'da hafta sonu yağmurlu hava bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da hafta sonu yağmurlu hava bekleniyor

7 saat önce

Kentte hafta sonu yağmurlu hava beklenirken, yarın hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 10 derece olması öngörülüyor.

İstanbul'da hafta sonu yağmurlu hava bekleniyor, System.String[]

Kentte hafta sonu yağmurlu hava beklenirken, yarın hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 10 derece olması öngörülüyor.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.

Bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava, zamanla bölge genelinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor.

Bölgede sıcaklığın en düşük 5, en yüksek 11 derece olması, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara ara orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yarın havanın yağmurlu olacağı tahmin edilen kentte, sıcaklıklar en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak.

Hafif yağmurlu geçmesi beklenen pazar günü ise en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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