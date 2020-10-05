İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

İstanbul'da haftanın ilk günü yer yer trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için evden çıkanlar nedeniyle otobüs, metrobüs ve metro duraklarında kalabalık olduğu görüldü.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkanlar nedeniyle otobüs, metrobüs ve metro duraklarında kalabalık gözlendi. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar da trafikte yoğunluk oluşturdu. Metrobüs bekleyen vatandaşlar yasağa uyulmadığını söyledi.

(İHA)