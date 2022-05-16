İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

16.05.2022 09:14

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu ve Avrupa yakalarında TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda bazı noktalarda trafik ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerle yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar, Küçükçekmece, Şirinevler, Merter mevkilerinde Ankara istikametinde yoğunluk gözlenirken, TEM otoyolu Kağıthane mevkisi ve Okmeydanı bağlantı yolunda trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kartal- Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 09.00'da kentteki trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı.

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

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Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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