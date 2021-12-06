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Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor (2) - Son Dakika

Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)

06.12.2021 08:36

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrederken öğrenciler ile iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Ankara istikametinde Sultanbeyli bölgesi, Edirne istikametinde ise Sancaktepe bölgesinde trafik yoğunluğu gözleniyor. D-100 kara yolunda her iki istikamette de Maltepe, Pendik ve Tuzla bölgelerinde trafik yavaş ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de Avrupa Yakası yönünde trafik artıyor.

Küçükyalı'da yapılan yol çalışması nedeniyle yoğunluk önceki haftalara göre artarken sürücüler yan yolu ve sahil yolunu tercih ediyor.

D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda Avcılar'da, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Ambarlı- Gümüşpala mevkileri arasında yoğunluk yaşanıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafik zaman zaman aksıyor.

TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy mevkisi arasında trafik durma noktasına geldi.

Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artarken D-100 kara yolu Mecidiyeköy bağlantı yollarında zaman zaman yoğunluk oluştu.

Öte yandan İBB CepTrafik verilerine göre kentteki trafik yoğunluğu 08.30 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)
Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)
Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)
Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)
Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)
Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)
Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)
Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)
Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)

Anadolu Yakası, TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor (2) - Son Dakika


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