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Haftanın ilk iş günü yoğun trafikle başladı - Son Dakika

Haftanın ilk iş günü yoğun trafikle başladı

04.10.2021 08:46

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin birçok noktasında ana yollar ile bağlantı yollarında, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk gözleniyor.

İşlerine giden vatandaşlar ile öğrenciler, servis, toplu taşıma ve özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikametinde, Haramidere mevkiinde başlayan trafik, Avcılar çıkışına kadar devam ederken Saadetdere-Parseller arasında durma noktasına geldi.

Bölgede, Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafik yoğunluğu gözlemlendi.

D-100 Karayolu Ankara istikameti Yenibosna mevkiinde başlayan trafik, Şirinevler, Merter, İncirli ve tersi istikamette trafik akışı Küçükçekmece-Avcılar arasında yavaşlıyor.

Anadolu Yakası D-100 Karayolu'nda Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kozyatağı'ndan Avrasya Tüneli istikametine trafik yavaş seyrediyor.

TEM'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'ye doğru Kavacık ve Altunizade'de trafikte yoğunluk olduğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, saat 8.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

Haftanın ilk iş günü yoğun trafikle başladı
Haftanın ilk iş günü yoğun trafikle başladı
Haftanın ilk iş günü yoğun trafikle başladı
Haftanın ilk iş günü yoğun trafikle başladı

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haftanın ilk iş günü yoğun trafikle başladı - Son Dakika


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