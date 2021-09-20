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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

20.09.2021 07:09

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Özellikle D-100 Kadıköy istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen saatlerde trafik yoğunlunun artması da beklenenler arasında.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu - Son Dakika
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